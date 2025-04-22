BLAASH — творческое объединение, которое с 2021 года провело более 25 вечеринок по всей стране, делает остановку в Петербурге. В эту ночь ожидай настоящее шоу с перформансами, слэмом, спецэффектами, авторским лайт- и стейдж-дизайном. Весь ивент будет сниматься в рамках YouTube проекта FBR, поэтому рекомендуется прихватить с собой самый топовый аутфит. В лайнапе: STUDMIRE / PODLESNOV / S.A.Y. / DJ YASTREB / Aria Fredda / Vagan / VPSVZK / SAENT / LIL KIRYUSHAA / Bronzy / ALEXANDER SAVINOV / NOSHPA / ROMAN YASHIN