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Битва психологов

Владимирский проспект, 15А

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 18+

Про событие

4 психолога из разных городов выйдут на сцену, каждому достанется случайный гость из зала. Специалисты будут разбираться с запросом на сцене. В программе: - Welcome-зона - Фото- и видеосъемка - Легкий фуршет - Розыгрыш подарков Стоимость: 1 490 р. Если идёте вдвоём, то 990 р. Покупка билета по номеру телефона (WhatsApp): 8-911-163-51-00

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Комментарии

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Анастасия
16 мая 2025, 02:38

Классное реалити-шоу🔥🔥🔥 ощущение, что я попала на крутые съёмки. Психологи мощные. Ответы где-то - сложные проработки, где-то - простые очевидные ответы. То, что касается кого-то лично, но и каждого из нас! Слушаешь личные истории других - и получаешь ответы для себя. Круто, что подходы действительно разные. Классно услышать женский и мужской подход, мнение, взгляд со стороны и тд. Посмотреть под другим, непривычным углом на привычные ситуации.

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