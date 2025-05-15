4 психолога из разных городов выйдут на сцену, каждому достанется случайный гость из зала. Специалисты будут разбираться с запросом на сцене. В программе: - Welcome-зона - Фото- и видеосъемка - Легкий фуршет - Розыгрыш подарков Стоимость: 1 490 р. Если идёте вдвоём, то 990 р. Покупка билета по номеру телефона (WhatsApp): 8-911-163-51-00