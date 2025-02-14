Love story в Midnight Club
Midnight Cocktail Club, улица Некрасова, 27
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
14 и 15 февраля Midnight Coktail Club превратится в Клуб Романтики. DJ будет ставить нежный R&B, а бармен смешивать специальные коктейли для влюблённых.
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