В Колтушах находятся постройки одного из первых наукоградов Советского Союза — биостанции Ивана Петровича Павлова. Здесь оборудованы специальные помещения для работы с животными, питомники и лаборатории. Комплекс построек Павловского городка, как его иногда называют, до сих пор находится в ведении Института физиологии РАН, что делает его труднодоступным для посещения, даже несмотря на наличие музея. Когда-то в начале 1920-х годов, у сотрудников Института экспериментальной медицины во главе с Павловым возникло желание удалиться из центра города с его вибрациями, трамвайными звонками и суматохой, и заняться исследованиями в сельской местности. Здесь животные и люди чувствовали себя лучше. Со временем идея развивалась, территория биостанции благоустраивалась, появлялись новые постройки. Ты увидишь: — Ансамбль построек 1930-х годов, находящийся под охраной ЮНЕСКО — Art & Science проект, созданный Институтом физиологии РАН в сотрудничестве с современными художниками — Деревянные коттеджи, построенные для научных сотрудников начале 1930-х годов в духе альпийских шале — Веранду Ивана Павлова и сохранившиеся детали интерьеров жилых и лабораторных помещений 1930-х годов — Здания питомников для собак, антропоидника и домик для зимнего хранения пчелиного роя — омшаник Ты узнаешь: — Как развивалась территория Павловских Колтушей в XX веке — Как Институт физиологии РАН участвовал в космической программе СССР — Как устроена специальная камера для опытов И. П. Павлова — Что о Павловских Колтушах думает Герберт Уэллс Экскурсия состоит из двух частей: прогулка по территории биостанции и посещение здания старой лаборатории. Если на экскурсию собирается больше 20 человек, то на месте группа делится на две подгруппы, каждая из которых по очереди посещает здание лаборатории и территорию биостанции. Экскурсовод: Дарья Бывших