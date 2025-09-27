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BioArt: искусство, которое живёт

Императорская Ферма ГМЗ «Царское Село», территория Фермский парк, литА

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Лекция современной художницы про БиоАрт: когда вместо красок ДНК, а картина — это живой организм. Это искусство, которое буквально живёт. Его материал — клетки, бактерии, живые ткани. Оно ставит перед нами сложные, но важные вопросы: Может ли шедевр быть живым организмом? Как этично творить с помощью биотехнологий? Почему произведение BioArt никогда не бывает окончательно завершённым? Лекция художницы и исследовательницы Ирины Калапышиной, которая знает о BioArt всё изнутри. Ирина — кандидат технических наук, сотрудник НИУ ИТМО и практикующий художник на стыке art & science. На лекции узнаешь: > Как художники заставляют микробы создавать произведения искусства. > Почему биоарт становится мостом между научной лабораторией, галереей и обществом. > Какие этические дилеммы возникают, когда искусство начинает дышать, расти и меняться.

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