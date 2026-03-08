Зай, настала пора праздновать 8 марта. Гламурные брюнетки и блондинки с 2мл в губах — ваш выход! Клуб покроют розовым мехом и создадут ту самую «почему тучка плачет» атмосферу. Бери шубу, шпильки и свою готовность танцевать. Тебя ждёт гадание на таро на ту самую интрижку, будешь заполнять анкеты дружбы с лучшими подругами и фотографироваться на canon g7x. Диджеи: Lima bliss Рудполи Фокси Нинасита