Фифа (Bimbo core)
Казанская ул., 7Д
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от 1000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Зай, настала пора праздновать 8 марта. Гламурные брюнетки и блондинки с 2мл в губах — ваш выход! Клуб покроют розовым мехом и создадут ту самую «почему тучка плачет» атмосферу. Бери шубу, шпильки и свою готовность танцевать. Тебя ждёт гадание на таро на ту самую интрижку, будешь заполнять анкеты дружбы с лучшими подругами и фотографироваться на canon g7x. Диджеи: Lima bliss Рудполи Фокси Нинасита
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