Как тебе идея завершить неделю Святого Валентина вместе с баром Разбитых Сердец в атмосфере винтажной роскоши Апартаментов №159? Бар Разбитых сердец привезёт свои коктейли и настойки, чтобы удивить новыми вкусами и рассказать истории о любви. В этот вечер можно будет узнать свою судьбу или погадать на суженного у профессионального таролога. Бронь столов в лс по кнопке «пройти регистрацию».