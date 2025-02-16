Бильярдный клуб Разбитых Сердец
Большая Конюшенная ул., 9
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Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Как тебе идея завершить неделю Святого Валентина вместе с баром Разбитых Сердец в атмосфере винтажной роскоши Апартаментов №159? Бар Разбитых сердец привезёт свои коктейли и настойки, чтобы удивить новыми вкусами и рассказать истории о любви. В этот вечер можно будет узнать свою судьбу или погадать на суженного у профессионального таролога. Бронь столов в лс по кнопке «пройти регистрацию».
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