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Бильярдный клуб Разбитых Сердец

Большая Конюшенная ул., 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Как тебе идея завершить неделю Святого Валентина вместе с баром Разбитых Сердец в атмосфере винтажной роскоши Апартаментов №159? Бар Разбитых сердец привезёт свои коктейли и настойки, чтобы удивить новыми вкусами и рассказать истории о любви. В этот вечер можно будет узнать свою судьбу или погадать на суженного у профессионального таролога. Бронь столов в лс по кнопке «пройти регистрацию».

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