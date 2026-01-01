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Billy’s Band

Космонавт
Бронницкая ул., 24

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Завершение:

от 2500₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Не только абсолютные эксперты по блюзу в голове и коктейлям из лунного света и вина, а также возвышенным размышлениям, но и профессионалы по пробуждению и выведению из излишней тягости пост-новогодней ночи. Вновь проникнуться атмосферой кефирного счастья, снежных песен и биллизбендовского драйва можно будет 1 января только что наступившего года на «похмельном» концерте Billy’s Band в том же месте на Бронницкой, 24. В программе: конфетти, серпантин, рассуждения о том, что счастье есть, и хорошо выдержанный алкоджаз.

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