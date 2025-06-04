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Билли Миллиган

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». Билли Миллигану были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, после чего он был помещен в психиатрическую клинику для проведения медицинских экспертиз и ожидания судебного приговора. Преступник или жертва? Актер или сумасшедший? Может ли внутри одного человека уживаться одновременно 24 личности?

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