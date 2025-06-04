Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». Билли Миллигану были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, после чего он был помещен в психиатрическую клинику для проведения медицинских экспертиз и ожидания судебного приговора. Преступник или жертва? Актер или сумасшедший? Может ли внутри одного человека уживаться одновременно 24 личности?