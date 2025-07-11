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Big Backyard Party

СЕНО
Гороховая 49б

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Рёбра, музыка, стрит-арт и ретро тачки. Легендарные рёбрышки прямо с гриля Уличное искусство от Rusich — унеси кусочек арт-объекта с собой Лимитированный дроп мерча Frank Gang DJ-сеты от SaintCitylovers, 4eu3 и Aver Будет громко, сочно и по-настоящему FRANK

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