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Рёбра, музыка, стрит-арт и ретро тачки. Легендарные рёбрышки прямо с гриля Уличное искусство от Rusich — унеси кусочек арт-объекта с собой Лимитированный дроп мерча Frank Gang DJ-сеты от SaintCitylovers, 4eu3 и Aver Будет громко, сочно и по-настоящему FRANK
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