Тыквы-убийцы, двухбочковая пульсирующая энергия и вокал, пробивающий стратосферу, конечно же речь о Helloween. Прародители жанра пауэр-метал, которые заставили весь мир полюбить мелодичные и в то же время агрессивные мотивы и эпические сюжеты. Оригинальный проект Perfect Gentlemen (Безупречные Джентльмены) от The Right Place, посвящённый легендарным Helloween. Тебя ждёт музыкальное путешествие через десятилетия: от безумной энергии раннего Кая Хансена до золотых хитов эпохи Михаэля Киске и мощного напора Энди Дериса. Соберут всё лучшее, за что фанаты обожают «тыквоголовых»: скоростные гитарные дуэли, эпические припевы и ту самую ироничную атмосферу.