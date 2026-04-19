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Безупречные Джентльмены

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Тыквы-убийцы, двухбочковая пульсирующая энергия и вокал, пробивающий стратосферу, конечно же речь о Helloween. Прародители жанра пауэр-метал, которые заставили весь мир полюбить мелодичные и в то же время агрессивные мотивы и эпические сюжеты. Оригинальный проект Perfect Gentlemen (Безупречные Джентльмены) от The Right Place, посвящённый легендарным Helloween. Тебя ждёт музыкальное путешествие через десятилетия: от безумной энергии раннего Кая Хансена до золотых хитов эпохи Михаэля Киске и мощного напора Энди Дериса. Соберут всё лучшее, за что фанаты обожают «тыквоголовых»: скоростные гитарные дуэли, эпические припевы и ту самую ироничную атмосферу.

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