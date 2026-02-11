Безумный Петербург
Медный Всадник, Сенатская площадь
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 16+
Про событие
Хочешь перенестись на два столетия назад? В мир злополучного города, описанного великими писателями прошлого. Безумный Петербург — литературная вселенная, объединяющая великих петербургских писателей и их героев, которых воплотят артисты. За полтора часа ты узнаешь множество историй петербургских сумасшедших, но не настоящих, а созданных русскими гениями. Актёр театра и кино Александр Муравицкий воплотит известных персонажей великих произведений (Герман, Раскольников, Поприщин и других), а бессменный ведущий перенесёт в загадочный мир писателей и откроет тайны их духовной жизни. Начало от Медного всадника.
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