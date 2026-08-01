Безрецепта: Дно Ражения
Лиговский 50 корпус 16
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от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Скандальная группа «Безрецепта» устроит какую-то дичь в Ионотеке. Мама в шоке, бабушка ищет корвалол. Дай тебе Бог здоровья петь и плясать, и не быстрее них устать. Концерт и ДР Серёжи Томичева. Билеты: 900 — предпродажа за неделю до концерта; 1000 — на входе.
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