Скандальная группа «Безрецепта» устроит какую-то дичь в Ионотеке. Мама в шоке, бабушка ищет корвалол. Дай тебе Бог здоровья петь и плясать, и не быстрее них устать. Концерт и ДР Серёжи Томичева. Билеты: 900 — предпродажа за неделю до концерта; 1000 — на входе.