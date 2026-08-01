ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Безрецепта: Дно Ражения

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Скандальная группа «Безрецепта» устроит какую-то дичь в Ионотеке. Мама в шоке, бабушка ищет корвалол. Дай тебе Бог здоровья петь и плясать, и не быстрее них устать. Концерт и ДР Серёжи Томичева. Билеты: 900 — предпродажа за неделю до концерта; 1000 — на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста