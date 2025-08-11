Проект Благотворительного фонда «Точка опоры» совместно с документальным фотографом Антоном Селезнёвым. Экспозиция состоит из фотографий пяти спортсменов с инвалидностью. Динамичные и портретные снимки сопровождаются их рассказами о детстве, переломных моментах, способах выхода из неочевидных ситуаций и самореализации. На определенных жизненных этапах герои пробуют смотреть на обстоятельства с разных сторон — как на кубик Рубика, к чему отсылает оформление выставки. Задача проекта — оказать поддержку тем, кто переживает переходный период. Через ассоциации со спортсменами зритель может попробовать найти опору в себе, вспомнить о своих ценностях и приоритетах. А вопросы в финальном тексте выставки подтолкнут к внутреннему диалогу.