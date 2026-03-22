Bewhy
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 4950₽ до 14355₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
BewhY считается одним из самых быстрых рэперов в корейской музыкальной индустрии. Его техника и скорость читки впечатляют даже опытных исполнителей.
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