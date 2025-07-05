Один из самых концептуальных и техничных рэперов Кореи — BewhY. Без клише и лишнего шума: только сильный бит, острые тексты и фирменный флоу, который не спутать ни с кем другим. Победитель Show Me The Money 5, автор саундтреков и культовых альбомов, BewhY давно вышел за рамки просто хип-хопа — это артист с большим видением и саундом, который цепляет с первых секунд.