BewhY
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 13500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Один из самых концептуальных и техничных рэперов Кореи — BewhY. Без клише и лишнего шума: только сильный бит, острые тексты и фирменный флоу, который не спутать ни с кем другим. Победитель Show Me The Money 5, автор саундтреков и культовых альбомов, BewhY давно вышел за рамки просто хип-хопа — это артист с большим видением и саундом, который цепляет с первых секунд.
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