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  1. Санкт-Петербург
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Бетон

Тупик, Мельничная улица, 4

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Чувствуешь? В воздухе — запах строительной пыли, гари, чернил, алкоголя... Иди на звуки музыки — слышишь? Что-то зубодробительное и мрачное, что-то тяжёлое и яростное... Это новый рейв. Кто играет? Нетусил (netusil) // Казз (cazz) // Заход (zahod) // Алёшадинозавр (aleshadinosaur) // Скравны (skrawny) // Конструкто (construkto) // Нлоклан (nloclan) // Алиестар // Секретные гости. Что будет? Индастриал, шранц и днб; татуировщики, маркет и фаер-шоу; бар, танцы и жесточайшее веселье.

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