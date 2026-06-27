Чувствуешь? В воздухе — запах строительной пыли, гари, чернил, алкоголя... Иди на звуки музыки — слышишь? Что-то зубодробительное и мрачное, что-то тяжёлое и яростное... Это новый рейв. Кто играет? Нетусил (netusil) // Казз (cazz) // Заход (zahod) // Алёшадинозавр (aleshadinosaur) // Скравны (skrawny) // Конструкто (construkto) // Нлоклан (nloclan) // Алиестар // Секретные гости. Что будет? Индастриал, шранц и днб; татуировщики, маркет и фаер-шоу; бар, танцы и жесточайшее веселье.