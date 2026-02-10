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Бета (Beta)

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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от 2300₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бета (Beta) — официальный пролог фестиваля Гамма Икс (Gamma X), посвящённый 10 годам гамма-эры. На 3-х сценах пространства соберётся главный состав резидентов m_division, к которым присоединятся большие гости и друзья из Берлина и Леона, Москвы и Минска: Spacetravel — это псевдоним музыканта Луки Кары, итальянца, который уже давно обосновался в Берлине и является одним из заметных артистов культового лейбла Perlon. Его звучание — это причудливая и футуристичная смесь текстур электро, техно и хауса, сложенные в стремительные, экспериментальные композиции с живыми акустическими шумами, которые держат слушателя в напряжении. Joton — испанский продюсер и диджей из Леона, основатель лейбла Newrhythmic Records, который более 20 лет формирует уникальное звучание современного техно. Его стиль определяют как индустриальный и аналоговый — это тёмная и чувственная техно-эстетика, которую сам музыкант микширует с хирургической точностью. Десять лет фестиваль Гамма творит новую реальность, вопреки хаосу сумасшедшего мира, здесь собираются умы, сердца и мечты под знамёнами современной культуры, где искусство — не бегство, а инструмент противостояния злу и невежеству.

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