Честный и личный документальный фильм о том, как психиатрические диагнозы могут повлиять на восприятие себя и даже затмить подлинную личность. Через домашние архивы, видеодневники и новые съёмки режиссёр показывает путь взросления в условиях диагнозов — и освобождения от них. Фильм не даёт готовых ответов, он предлагает зрителю задуматься: кем люди являются за пределами ярлыков? О фильме: В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять.