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Бессмысленные диагнозы

Родина, Караванная улица, 12

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Честный и личный документальный фильм о том, как психиатрические диагнозы могут повлиять на восприятие себя и даже затмить подлинную личность. Через домашние архивы, видеодневники и новые съёмки режиссёр показывает путь взросления в условиях диагнозов — и освобождения от них. Фильм не даёт готовых ответов, он предлагает зрителю задуматься: кем люди являются за пределами ярлыков? О фильме: В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять.

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