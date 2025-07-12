ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бесплатный Супергиг

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Возвращение Hashtea и дебюты супергрупп Voskvol и Доспех. Voskvol клавиши бас барабаны голос Горелов Вараксин Дантес и Оплачкин Доспех панксиквел группы Дарквариум участники Hoari, Gu., Колчак и Hashtea Hashtea инструментальный рок первое выступление с 2022 года Входной донейшн в фонд творческой студии выступающих артистов приветствуется, как и любая инфоподдержка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста