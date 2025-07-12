Бесплатный Супергиг
Транспортный Переулок 10А
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Про событие
Возвращение Hashtea и дебюты супергрупп Voskvol и Доспех. Voskvol клавиши бас барабаны голос Горелов Вараксин Дантес и Оплачкин Доспех панксиквел группы Дарквариум участники Hoari, Gu., Колчак и Hashtea Hashtea инструментальный рок первое выступление с 2022 года Входной донейшн в фонд творческой студии выступающих артистов приветствуется, как и любая инфоподдержка.
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