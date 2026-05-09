Одно из самых загадочных мест прекрасной Карелии — мыс Бесов Нос, сохранивший для далёких потомков наскальные рисунки первобытных людей. В приключении постараешься разглядеть, кто же изображён на наскальных рисунках, разгадаешь тайну названия мыса и происхождения одного из его рисунков, попробуешь ощутить особую энергетику этого мистического места, заберёшься на полуразрушенный деревянный маяк, и полюбуешься с 16-метровой высоты на заповедные красоты Онежского берега. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».