Ты когда-нибудь участвовал в настоящих посиделках с играми, танцами, знакомствами? Встреча в исторической бальной зале Петербурга, чтобы поговорить о том, как веселились в молодости наши бабушки и дедушки, почему парни сидели на коленях у девушек и как выбирали самую славутную пару. Опыта и навыков не требуется — игры и танцы на бесёдах были не так важны, как общение и флирт в движении. Количество мест строго ограничено. Рекомендуется взять с собой сменную обувь.