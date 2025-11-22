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Бесёдные игры: камерная северная вечёрка

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Ты когда-нибудь участвовал в настоящих посиделках с играми, танцами, знакомствами? Встреча в исторической бальной зале Петербурга, чтобы поговорить о том, как веселились в молодости наши бабушки и дедушки, почему парни сидели на коленях у девушек и как выбирали самую славутную пару. Опыта и навыков не требуется — игры и танцы на бесёдах были не так важны, как общение и флирт в движении. Количество мест строго ограничено. Рекомендуется взять с собой сменную обувь.

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