Уютный вечер или танцы до утра? Стихийная вечеринка на заброшке или координированный рейв? Тяжёлое дребезжащее техно или растекающаяся битами кислота? Водка с энергетиком или виски с колой? Каблуки или кеды? В этот вечер можно не выбирать, а забрать сразу всё. Два бара с рулеткой, тату-зона, кинотеатр, маркет – и музыка, отражающаяся от бетонных плит: — вождь [ 21:00 ] — алистар [ 22:00 ] — rheida [ 23:00 ] — sevazahod [ 00:00 ] — джулия [ 01:00 ] — cazz [ 02:00 ] — constructa [ 03:00 ] — acidarsh [ 05:00 ] — dikobrazo [ 06:00 ]