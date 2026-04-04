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Берлинский кислотный рейв

Кузня ОМ, 8-я линия Васильевского острова, 83к2

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Уютный вечер или танцы до утра? Стихийная вечеринка на заброшке или координированный рейв? Тяжёлое дребезжащее техно или растекающаяся битами кислота? Водка с энергетиком или виски с колой? Каблуки или кеды? В этот вечер можно не выбирать, а забрать сразу всё. Два бара с рулеткой, тату-зона, кинотеатр, маркет – и музыка, отражающаяся от бетонных плит: — вождь [ 21:00 ] — алистар [ 22:00 ] — rheida [ 23:00 ] — sevazahod [ 00:00 ] — джулия [ 01:00 ] — cazz [ 02:00 ] — constructa [ 03:00 ] — acidarsh [ 05:00 ] — dikobrazo [ 06:00 ]

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