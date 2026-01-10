Berlin Christmas Weekend 2
technodоner, улица Некрасова, 28
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
live-сет от андрея eitbit. Винил, синты, опыт с 2005 года и живая электроника. from spb to moscow and back. Весь уикенд с christmas berlin vibes menu зимний street food, горячие напитки и берлинские бранчи весь день.
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