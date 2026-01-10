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Berlin Christmas Weekend 2

technodоner, улица Некрасова, 28

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

live-сет от андрея eitbit. Винил, синты, опыт с 2005 года и живая электроника. from spb to moscow and back. Весь уикенд с christmas berlin vibes menu зимний street food, горячие напитки и берлинские бранчи весь день.

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