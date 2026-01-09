ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Berlin Christmas Weekend

technodоner, улица Некрасова, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Жди ломанные ритмы: breakbeat, jungle и все вытекающие из них направления. На постновогоднюю теплицу в technodоner собрали селекцию стильных британских брейксов, хардкор 90-х и нулевых + + ну и куда же без техно. 19:00 hooji b2b grach Прямой ритм и грув — это то, что они любят и считают честным, стоя за дэками, крепко схватившись за это звучание. Подготовили new подборку из hardbounce, ghetto-tech, trance. 20:00 mrachnienebesa Жди breakbeat hardcore 90s и нулевых с любовью к ломаным ритмам 21:00 viktor ishutin фокус ставит на raw и tribal звучании techno, проводя сквозь них нужный танцевальный грув.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста