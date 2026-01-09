Berlin Christmas Weekend
technodоner, улица Некрасова, 28
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Жди ломанные ритмы: breakbeat, jungle и все вытекающие из них направления. На постновогоднюю теплицу в technodоner собрали селекцию стильных британских брейксов, хардкор 90-х и нулевых + + ну и куда же без техно. 19:00 hooji b2b grach Прямой ритм и грув — это то, что они любят и считают честным, стоя за дэками, крепко схватившись за это звучание. Подготовили new подборку из hardbounce, ghetto-tech, trance. 20:00 mrachnienebesa Жди breakbeat hardcore 90s и нулевых с любовью к ломаным ритмам 21:00 viktor ishutin фокус ставит на raw и tribal звучании techno, проводя сквозь них нужный танцевальный грув.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи