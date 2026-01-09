Жди ломанные ритмы: breakbeat, jungle и все вытекающие из них направления. На постновогоднюю теплицу в technodоner собрали селекцию стильных британских брейксов, хардкор 90-х и нулевых + + ну и куда же без техно. 19:00 hooji b2b grach Прямой ритм и грув — это то, что они любят и считают честным, стоя за дэками, крепко схватившись за это звучание. Подготовили new подборку из hardbounce, ghetto-tech, trance. 20:00 mrachnienebesa Жди breakbeat hardcore 90s и нулевых с любовью к ломаным ритмам 21:00 viktor ishutin фокус ставит на raw и tribal звучании techno, проводя сквозь них нужный танцевальный грув.