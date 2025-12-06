Триумвират атмосферного горения Бересты, бескомпромиссности обновленных ЦЦ и торнадоподобных хардкор-экспериментов Масти однозначно взбодрит перед зимней спячкой. Откроет вечер и задаст ему настроение Man as Island с дроун-сетом. Береста — та самая долгая и холодная ночь. Масть — шумное приключение в чудесной стране, где правит хаотический хардкор. Црвених Цветова — давно полюбившаяся многим петербургская группа, представшая в этом году в новом составе, имеет в своем патронташе как абсолютно новые композиции, так и переосмысленные старые. Man as Island — резидент idm-лэйбла LOCAL GODS, профессор андерграундной музыки, участвовавший во многих значимых для сцены коллективах.