Береста | Pechora | Лiхо
Транспортный Переулок 10А
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от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Добро пожаловать в атмосферу русской готики, передаваемой чёрным металом прямо в душу слушателя. На новом альбоме музыка Бересты, мелодичная и плотная, призвана дать звуковой эквивалент неотвратимости судьбы и мистическому откровению. Здесь одновременно сосуществуют сила и надрыв. Зрители концерта станут первыми, кто испытает всю эту мощь живьём. Материал предыдущих альбомов усилит впечатление, а компания Pechora и Лiхо добавят вечеру впечатлений.
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