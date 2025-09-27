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Береста | Pechora | Лiхо

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Добро пожаловать в атмосферу русской готики, передаваемой чёрным металом прямо в душу слушателя. На новом альбоме музыка Бересты, мелодичная и плотная, призвана дать звуковой эквивалент неотвратимости судьбы и мистическому откровению. Здесь одновременно сосуществуют сила и надрыв. Зрители концерта станут первыми, кто испытает всю эту мощь живьём. Материал предыдущих альбомов усилит впечатление, а компания Pechora и Лiхо добавят вечеру впечатлений.

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