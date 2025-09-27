Добро пожаловать в атмосферу русской готики, передаваемой чёрным металом прямо в душу слушателя. На новом альбоме музыка Бересты, мелодичная и плотная, призвана дать звуковой эквивалент неотвратимости судьбы и мистическому откровению. Здесь одновременно сосуществуют сила и надрыв. Зрители концерта станут первыми, кто испытает всю эту мощь живьём. Материал предыдущих альбомов усилит впечатление, а компания Pechora и Лiхо добавят вечеру впечатлений.