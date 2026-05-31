В начале пути пройдёшь через Онцевский лесопарк, бонусом этой части маршрута послужит тихий лес, с множеством выходов к реке Оредеж. Здесь пройдёшь по живописной еловой аллее и увидишь первые красные скальные обрывы реки. Вторая часть будет насыщенной архитектурными и природными объектами: Вблизи рассмотришь обнажение девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка — это геологический памятник природы, с выходом на поверхность пород девонского периода, ~400-380 млн лет назад. Издали увидишь усадьбу — сейчас территория усадьбы закрыта на реконструкцию. Увидишь построенную в середине XX века малую ГЭС. Пройдёшь через поляну Лялин луг — ландшафтный памятник природы. Вдохновившись природой этого места И.И. Шишкин написал картину «Луг на опушке леса. Сиверская». Пройдёшь по Экологической тропе школы жизни. С противоположного берега полюбуешься Сиверским утесом — отвесной красной скалой на реке Оредеж. Старт: 8:55 Встреча участников с инструктором на Витебском вокзале (ориентир места встречи инструктор напишет в чате, приглашение на вступление в чат отправят на твою электронную почту или по смс за 1-2 дня до похода). Покупай билет в одну сторону до станции Посёлок. Больше информации — по кнопке «Купить Билет».