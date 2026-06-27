Как быть, если ты чувствуешь себя одиноко? Даже если у тебя есть любимый человек, компания друзей и семьи. Снаружи белые ночи, разводные мосты, город, полный влюблённых и гуляющих пар и компаний. А внутри тебя тишина, тоска, ощущение, что всё это «не про тебя». Рядом есть люди, но ты их не чувствуешь. Или ты один, и это особенно громко звучит в июньском Петербурге. Этот тренинг для тебя, если: — Ты в отношениях, но иногда кажется, что ты смотришь на них со стороны — Белые ночи усиливают чувство, что «что-то не так», хотя причины вроде бы нет — Ты устал от внутреннего одиночества и хочешь наконец понять, откуда оно берётся — Готов заглянуть в себя бережно и без осуждения, чтобы отделить свои настоящие чувства от навязанных ожиданий. Что будет? Здесь не будут «бороться с одиночеством». Здесь будут его исследовать, как ту самую белую ночь, в которой есть и свет, и странная тишина. — Поговоришь о природе внутреннего одиночества: откуда оно берётся даже в тёплых отношениях — Через метафорические карты и телесные практики разберёшься, что твоё, а что навязано культурой, семьёй или страхами — Исследуешь разницу между «я одинок(а)» и «я наедине с собой» и попытаешься найти то, что наполняет Формат: глубокий, бережный тренинг в малой группе (без давления, с правом на молчание и паузу). Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, групповой тренер