ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Белолуна

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Атмосферный хаус проект с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами. Музыка современных фестивалей и аутентичных вечеринок. Дуэт вдохновляется преданиями глубокой старины и современной клубной культурой, объединяя в своём творчестве родное, вечное и актуальное. Под песни «Белолуны» можно отрываться на городском рейве, водить хороводы в поле, предаваться раздумьям у домашнего очага и убаюкивать малышей в колыбели. «Белолуна» — это вокалистка, автор текстов Мария Иванова и композитор, мультиинструменталист Роман Квачёв. Участники дуэта демонстрируют авторский взгляд на русский фольклор и танцевальную электронику. В музыке «Белолуны» звук синтезаторов и драм-машин сочетается с живыми инструментами, яркие соло духовых вплетаются в минималистичное электронное полотно.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста