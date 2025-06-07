Белолуна
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Атмосферный хаус проект с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами. Музыка современных фестивалей и аутентичных вечеринок. Дуэт вдохновляется преданиями глубокой старины и современной клубной культурой, объединяя в своём творчестве родное, вечное и актуальное. Под песни «Белолуны» можно отрываться на городском рейве, водить хороводы в поле, предаваться раздумьям у домашнего очага и убаюкивать малышей в колыбели. «Белолуна» — это вокалистка, автор текстов Мария Иванова и композитор, мультиинструменталист Роман Квачёв. Участники дуэта демонстрируют авторский взгляд на русский фольклор и танцевальную электронику. В музыке «Белолуны» звук синтезаторов и драм-машин сочетается с живыми инструментами, яркие соло духовых вплетаются в минималистичное электронное полотно.
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