Атмосферный хаус проект с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами. Музыка современных фестивалей и аутентичных вечеринок. Дуэт вдохновляется преданиями глубокой старины и современной клубной культурой, объединяя в своём творчестве родное, вечное и актуальное. Под песни «Белолуны» можно отрываться на городском рейве, водить хороводы в поле, предаваться раздумьям у домашнего очага и убаюкивать малышей в колыбели. «Белолуна» — это вокалистка, автор текстов Мария Иванова и композитор, мультиинструменталист Роман Квачёв. Участники дуэта демонстрируют авторский взгляд на русский фольклор и танцевальную электронику. В музыке «Белолуны» звук синтезаторов и драм-машин сочетается с живыми инструментами, яркие соло духовых вплетаются в минималистичное электронное полотно.