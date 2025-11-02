Авторский романтичный поп в акустике, с трогательным вокалом и разнообразной палитрой музыкальных жанров. Beloglazov — саунд-продюсер, автор текстов и музыки. Цепляющий своим тихим и «трогательным» вокалом. Лиричные песни — визитная карточка артиста, но помимо медленной лирики, каталог артиста полон зажигательными композициями в стиле: рок, r&b, драм-н-бэйс, регги, хип-хоп. На этот раз программа артиста уйдёт в душевный и тёплый формат акустического выступления под звуки гитары и рояля в пространстве «Циферблат» на Мойке.