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Beloglazov

Мачты
Кожевенная линия, 34

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800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Beloglazov — автор текстов, композитор и саунд-продюсер из Нижнего Новгорода, чьё творчество сложно загнать в рамки одного жанра. Его визитная карточка — тихий, трогательный вокал и лирические песни, которые находят отклик в сердцах слушателей. Однако каталог артиста удивляет разнообразием: от медленных баллад до энергичных композиций в стиле рок, R&B, драм-н-бэйс, регги и хип-хоп. На предстоящем концерте зрителей ждёт путешествие по всем граням творчества: от интимных монологов под звуки фортепиано до зажигательных барабанных ритмов, под которые невозможно усидеть на месте. Артист обещает не только представить известные треки, но и порадовать поклонников новыми произведениями.

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