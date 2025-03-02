Beloglazov — автор текстов, композитор и саунд-продюсер из Нижнего Новгорода, чьё творчество сложно загнать в рамки одного жанра. Его визитная карточка — тихий, трогательный вокал и лирические песни, которые находят отклик в сердцах слушателей. Однако каталог артиста удивляет разнообразием: от медленных баллад до энергичных композиций в стиле рок, R&B, драм-н-бэйс, регги и хип-хоп. На предстоящем концерте зрителей ждёт путешествие по всем граням творчества: от интимных монологов под звуки фортепиано до зажигательных барабанных ритмов, под которые невозможно усидеть на месте. Артист обещает не только представить известные треки, но и порадовать поклонников новыми произведениями.