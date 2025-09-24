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Вечерняя пробежка

Место старта и финиша: магазин VTR, Лиговский проспект, 232, парадная 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Побежишь круговой маршрут от магазина на юг. ГРУППА 1: темп 6:00 мин/км Дистанция: 9 км Время сбора: 19:00 Время старта: 19:30 На старте знакомишься, обсуждаешь интересующие вопросы. В магазине можно будет переодеться и оставить свои вещи. После финиша: пьёшь фильтр-кофе с угощениями. Регистрация обязательна! Вопросы: https://t.me/tomastulova

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