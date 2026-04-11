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  1. Санкт-Петербург
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Беговая экскурсия: Пасха

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Первая пробежка сезона — с историей и смыслом. Пробежишься по центру города и поговоришь о том, как в дореволюционном Петербурге отмечали Пасху — один из самых важных праздников года. По пути узнаешь: — где покупали вербы и праздничные продукты; — как выглядел пасхальный стол; — почему выбор церкви имел значение; — где проходили народные гуляния и чем они заканчивались. Маршрут: около 7–7,5 км в комфортном темпе. Формат: лёгкий бег + остановки с рассказами + общение. После — кофе, разговоры и приятное чувство, что сезон начался как надо. Бесплатно, по регистрации.

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