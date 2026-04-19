Бэдвэй
Транспортный Переулок 10А
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от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждут взрывные треки, которые не дадут усидеть на месте, и живое звучание, пронзающее прямо в сердце. Не упусти шанс зарядиться настоящим поп-роком и стать частью этого громкого события.
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