Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 590₽ до 700₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Как приготовление каши может стать спортом и делом всей жизни? Трогательный документальный байопик. Обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра. На языке оригинала с субтитрами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи