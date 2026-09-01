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Beat Weekend. Овсянка для чемпионов

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Как приготовление каши может стать спортом и делом всей жизни? Трогательный документальный байопик. Обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра. На языке оригинала с субтитрами.

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