Как приготовление каши может стать спортом и делом всей жизни? Трогательный документальный байопик. Обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра. На языке оригинала с субтитрами.