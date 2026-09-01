Beat Weekend. Модернизм, inc.
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 580₽ до 690₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
История архитектора Элиота Нойеса, в 50-х ставшего арт-директором IBM. Нойес первым сформулировал концепцию корпоративного дизайна как визуального языка компании, превратил компьютеры из монстров с клубками проводов в дружелюбные устройства и убедил мир, что бизнесу важно быть красивым. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с субтитрами.
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