Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. С 12 по 20 сентября в Cinéma Michele пройдёт Beat Weekend, региональная версия международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Трогательный реквием великому музыканту, рассказывающий о неочевидных перипетиях его легендарной карьеры, провалах, камбэках и автоэпитафии Blackstar. Гость: Дарья Трушек Солистка группы UGLI Английский с русскими субтитрами.