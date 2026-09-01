Beat Weekend. Боуи: последняя глава
Michele, Малая Морская улица, 24
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. С 12 по 20 сентября в Cinéma Michele пройдёт Beat Weekend, региональная версия международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Трогательный реквием великому музыканту, рассказывающий о неочевидных перипетиях его легендарной карьеры, провалах, камбэках и автоэпитафии Blackstar. Гость: Дарья Трушек Солистка группы UGLI Английский с русскими субтитрами.
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