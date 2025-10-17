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Be Italian Loto

Be Italian, Добролюбова, 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Музыка, игра и лимончелло. Прочувствуй атмосферу праздника в увлекательном формате Be Italian loto. Организаторы собрали главные итальянские песни, мировые хиты и самые танцевальные треки Вместе с ведущим вытянешь номера, отметишь их в карточке, соберёшь Бинго и получишь призы. Welcome с фирменной лимончеллой Зажигательная программа Призы от ресторана и партнeров Сбор гостей с 19:00. Как попасть: Бронь столов по номеру 8 (812) 317-32-22

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