Музыка, игра и лимончелло. Прочувствуй атмосферу праздника в увлекательном формате Be Italian loto. Организаторы собрали главные итальянские песни, мировые хиты и самые танцевальные треки Вместе с ведущим вытянешь номера, отметишь их в карточке, соберёшь Бинго и получишь призы. Welcome с фирменной лимончеллой Зажигательная программа Призы от ресторана и партнeров Сбор гостей с 19:00. Как попасть: Бронь столов по номеру 8 (812) 317-32-22