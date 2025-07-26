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BBQ Game Fest

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Игры, музыка, рэп, fashion market, live show, Dj's. Под открытым небом, на террасе второго этажа Лаунж-Бара Sanctum состоится вечеринка с тематикой культовых комедий 2000-х. Программа для гостей и участников: — PS5-зона: файтинги, VR, свободная игра для гостей. — Retro Game-Zone: PS2, SEGA, аркадные автоматы. — Барбекю и крафтовое пиво. — Танцпол с DJ-сетами в стиле 2000-х. — Спорт-зона: пинг-понг, Beer-понг, настольный футбол. — Лаунж-зона Sanctum. — Фотограф / Видеограф на площадке. — Любимые комедии 2000-х. Что по музыке? —РЭП-Баттл. — Живой звук. — Cover-Live. — Мировые поп-панк хиты 2000-х. —Акустический гранж и сочная альтернатива Crimson brooks и «Прочные связи». Турниры — это не просто игры, а мощный микс спорта, азарта, технологий и здоровой социальной атмосферы.

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