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  1. Санкт-Петербург
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Базовое Техно

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два проекта родились в одну весеннюю ночь. От разных отцов и матерей, в разных палатах. Blank сделал первый вдох и огласил криком молчащий корпус старого завода, а Базовое Техно пеленали стройными ритмами, отчеканенными от стен бывшей котельной, где действовал КПД. Немного погодя судьбы клуба и вечеринки сплелись тесно и надолго, но теперь пути расходятся: Blank уходит в историю, а Базовое Техно будет звучать дальше. Два зала, техно и авангард — в заключительный раз в Blank.

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