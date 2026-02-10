Два проекта родились в одну весеннюю ночь. От разных отцов и матерей, в разных палатах. Blank сделал первый вдох и огласил криком молчащий корпус старого завода, а Базовое Техно пеленали стройными ритмами, отчеканенными от стен бывшей котельной, где действовал КПД. Немного погодя судьбы клуба и вечеринки сплелись тесно и надолго, но теперь пути расходятся: Blank уходит в историю, а Базовое Техно будет звучать дальше. Два зала, техно и авангард — в заключительный раз в Blank.