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Базовое техно

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Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Без компромиссов и полутонов — только честный саунд и энергия, которая ломает ночь пополам. Лайн-ап будет отображать философию формации: уважать корни и давать дорогу новой энергии. Главный удар нанесёт Отпуск — мультижанровый экспериментатор, чьи сеты закручивают в звуковых воронках. К нему присоединятся прошедший опен-колл Hale J, а также A.Denial, Shakah, Mesca и фундаментальные резиденты — Radmir Wayne, Denis Shubin, Ultranoise, NLV и сам Keyser, каждый со своим острым взглядом на техно.

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