Встречай, новая часть шумной тусовки в Ритмах! День всех влюблённых — самое время влюбиться в мощные дропы и проверенные мотивы. Этой ночью радовать музыкой тебя будут: Alisa Cherry & Vika Wild / Zero Clash / Gotlucky / Madfreemoz / Bogales. На тебя обрушится вся мощь жанров: Dnb / Breaks / Uk garage / Trap / Dubstep / Bass house.