Басс и атмосфера
улица Рубинштейна, 28Д
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от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мероприятие, которое объединяет диджеев и любителей музыки разных стилей и направлений. Целая ночь качественной и разнообразной электронной музыки от любимых и проверенных артистов. Вход: донат Диджеи: Afanasev Sinister Outside Shub Dub AnnySalt Sawbones
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