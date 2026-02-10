Мероприятие, которое объединяет диджеев и любителей музыки разных стилей и направлений. Целая ночь качественной и разнообразной электронной музыки от любимых и проверенных артистов. Вход: донат Диджеи: Afanasev Sinister Outside Shub Dub AnnySalt Sawbones