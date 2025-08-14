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Баритон и клавиши на крыше

Горизонты, Торговый переулок, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Этим вечером прикоснёшься к искусству. На крыше прямо перед закатом будут песни в академическом вокале от Михаила Мангасарова под клавиши Ольги Салминой. Лучшим сопровождением станут блюда от шеф-повара, авторские коктейли и вино. В трек-листе яркая музыка 20-го столетия: «Утомленное солнце», «Бесаме Мучо», «Лунная рапсодия», «Вдыхая розы аромат», «Сердце», «Ах эти черные глаза» и другие. Количество мест ограничено Бронирование по телефону или на сайте При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%

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