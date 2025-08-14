Этим вечером прикоснёшься к искусству. На крыше прямо перед закатом будут песни в академическом вокале от Михаила Мангасарова под клавиши Ольги Салминой. Лучшим сопровождением станут блюда от шеф-повара, авторские коктейли и вино. В трек-листе яркая музыка 20-го столетия: «Утомленное солнце», «Бесаме Мучо», «Лунная рапсодия», «Вдыхая розы аромат», «Сердце», «Ах эти черные глаза» и другие. Количество мест ограничено Бронирование по телефону или на сайте При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%