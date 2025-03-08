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БарбиКвиз

ВСмысле
Гороховая улица, 47, 3 этаж

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Гендерные праздники продолжают ежегодно случаться. Но так ты ещё не отмечал! Тебя приглашают на отвязный, самый веселый из всех умных и самый умный из всех веселых — БарбиКвиз. Можно заранее сбиться в интеллектуальные стаи или прилететь соло, никто не останется без команды. Что будет: - Тематические туры, мемы и музыка - Вопросы о девчонках, для девчонок и ради девчонок - Подарки - Супер-праздничный вайб - Лайт-кринж для всех ценителей - Ведущая, которая не может сходу выговорить слово «бесперспективняк», — Юлия Бутикова. Пространство ВСмысле пока еще не резиновое, а посетители все ещё сильно любят квизы. Успевай :)

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