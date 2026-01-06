На практическом мастер-классе участники создадут собственную замкнутую экосистему в стеклянной ёмкости — автономный «мини-лес», способный существовать годами без полива и особого ухода. Программа включает: — Теоретический блок о принципах замкнутых экосистем — Практическое создание собственной композиции из мхов и растений — Основы долговременного ухода (всё очень просто) — Ответы на вопросы и чаепитие Мастер-класс подходит для всех, кто интересуется природой, экологией и творчеством. Занятие не требует специальной подготовки. Ведущая: Ольга, создатель экосистем, доступно объяснит принципы работы такой биосистемы: круговорот воды, фотосинтез и симбиоз растений. Каждый участник уходит с готовой работой и знаниями для создания экосистем дома. Все материалы включены в стоимость мастер-класса. Это будет идеальный способ сохранить кусочек лета на зиму:)