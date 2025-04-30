Александр Арефьев (1931-1978) – лидер первой группы художников-нонконформистов и центральная фигура всего ленинградского неофициального искусства. Его «Банная серия» не имеет аналогов в мировой живописи – ни один художник не создал такого количества работ, посвященных этой теме. Юный Арефьев создал эти рисунки в 1949-1950 годах, еще будучи учеником художественной школы, а позже возвращался к банной теме в 1953 и в 1955. Художник наблюдал женский класс городской бани через окно рискованным способом: взобравшись на поленницу дров. Нагота представала глазам ученика не в виде окаменелой натурщицы, но в той единственной ситуации, где женщина пребывает, двигается в наготе естественно. Нежность цвета, мягкость линий подчеркивают женственность по-разному сложенных тел, молодых и старых, будничность и некрасивость делают женственность более трогательной. В более поздних работах нагота теряет нежную прелесть, обретая взамен острую выразительность. В них отразился жестокий быт, формирующий тела. Александр Арефьев создал множество серий, многие из них известны лишь по названию. «Банной серии» повезло. Папка с работами 1949-50 гг. хранилась у его друга Родиона Гудзенко всю его жизнь. На выставке представлено более 70-ти работ. Время работы выставки: среда – пятница с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник и вторник – выходные дни.