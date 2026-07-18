Привет, Найт-Сити! Как настроение? Подсчёт жертв за вчерашний день остановился на отметке двадцать пять! А всё бесконечные разборки на территории Хейвуда, вот это да! Говорят, среди тел был даже коп, поэтому будь наготове. Полиция на этот счёт не предпримет вообще никаких действий. Кстати, Санто-Доминго вновь обесточен. Нетраннеры, видно, опять веселятся в электросети. А вот в Уэстбруке «Траума тим» соскребает с дорог останки незатейливых членов банды, которые опять устроили свои разборки. С вами был Стэн. Ещё услышимся!