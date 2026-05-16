Большинство людей не умеют дышать. А тем более не используют дыхание, как инструмент Многие дышат поверхностно, задерживают дыхание в стрессе, и даже не замечают, как это влияет на состояние. Пранаяма — это про дыхание, но не как «вдох-выдох». Это про то, как через дыхание можно: — снизить тревогу — успокоить нервную систему — вернуть концентрацию — почувствовать больше энергии — и реально повлиять на своё состояние А бандхи — это про тело. Очень простым языком: это работа с внутренними мышцами, которые создают ощущение опоры изнутри. Когда они включаются: — улучшается осанка — легче держать корпус — появляется устойчивость — уходит лишнее напряжение Ты возвращаешь себе контроль над своим состоянием и эмоциональным фоном. Это занятие подойдёт, если: — ты часто в напряжении — сложно расслабиться — не хватает энергии — хочется глубже понять своё тело — или просто попробовать что-то новое Это практика, которую ты сразу почувствуешь на себе. И заберёшь с собой в повседневную жизнь. Ведёт Жанна Мухаметова. Она прошла обучение в институте восточных методов восстановления. В практике более трех лет. Стабильно выезжает к своему Учителю в Непал